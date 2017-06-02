Снижение цен на нефть может быть использовано как повод для покупок - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под существенным давлением на уходящей неделе по мере того, как рост добычи в США по итогам предыдущей недели существенно смутил участников рынка. Однако не стоит предавать и излишне чрезмерного значения данным по добыче от Агентства энергетической информации. Их методология базируется не на прямых подсчетах, а с использованием эконометрических моделей. Это чревато довольно значительными ошибками. Сама методология критиковалась не раз, и EIA также уже признавал завышение показателя. Не думаю, что профессиональные участники будут на этих данных принимать ключевые решения. Полагаю, что это снижение может быть использовано как повод для покупок на относительно низких ценовых уровнях. Особенно в случае снижения к 47 долларам за баррель. В любом случае падение ниже этой отметки вряд ли будет долгосрочным", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.