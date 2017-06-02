Фондовые инвесторы проявят осторожность и не будут открывать "длинные" позиции перед выходными - ИК "Фридом Финанс"

"Рынок акций продолжает снижение на фоне пробоя вниз значимых уровней поддержки по многим бумагам и ввиду отсутствия драйверов для покупок. Негативный тренд усиливают "маржин-коллы", хотя они пока не носят тотального характера. Еще одним важным фактором давления стало падение котировок нефти ниже $50 за баррель Brent. Сильнее рынка падают акции "Сургутнефтегаза": их котировки растеряли весь рост с конца апреля. Однако на валютном рынке ситуация спокойная, и курс USD/RUB находится в диапазоне 56,50–57, не реагируя на падение нефти. На локальном рынке сегодня нет событий, которые повлияют на общую динамику. На мой взгляд, инвесторы проявят осторожность и не будут открывать "длинные" позиции перед выходными, а значит рынок, скорее всего, сохранит слабо негативную динамику в течение дня. Лишь к вечеру могут поступить важные сигналы из США, которыми станут данные с рынка труда, обычно вызывающие сильную реакцию биржи, а также статистика по внешней торговле. На этом фоне может состояться отскок, но вероятность этого, на мой взгляд, низка. "Хуже рынка" будут бумаги сырьевого и финансового секторов. Ориентир по индексу ММВБ: 1840–1850 пунктов. Это уровень, где коррекция остановилась в прошлом году, и есть шанс "зацепиться" за эту отметку на будущей неделе. На возможность такого сценария указывает то, что массированных продаж на рынке нет, позиции сокращают лишь по необходимости, и инвесторы, напротив, ищут "точки входа" в "лонг", - комментирует ситуацию начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.