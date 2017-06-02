Приток средств в акции РФ со стороны ETF на прошедшей неделе сохранился, однако динамика настораживает - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 31 мая 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что совокупный приток капитала в российские акции за отчетную неделю составил $20 млн в основном благодаря RSX ETF. Притоки в фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) остались на низком уровне.

"Общее движение потоков остается отрицательным, однако некоторые игроки считают такое положение дел довольно удачным моментом для входа на российский рынок. Мы считаем такую точку зрения фундаментально обоснованной", - говорится в обзоре. В то же время в преддверии лета эксперты БКС не увидели сильных драйверов в поддержку очередной волны притоков в акции РФ. Между тем потоки в GEM, по их мнению, будут определять ситуацию на российском рынке в июне.

В обзоре отмечается, что средний объем длинных позиций розничных инвесторов по итогам недели увеличился на 0,7%. "Инвесторы завершили майские торги с большой долей осторожности и не спешат покупать подешевевшие бумаги. Тем не менее рекомендация "покупать" стала фундаментально оправданной на российском рынке. Таким образом, российские акции стали привлекательными с точки зрения ценовых уровней, и июнь может стать хорошим моментом для входа на рынок акций РФ по мере стабилизации негативного потока", - пишут эксперты.

В то же время институциональные инвесторы остались чистыми продавцами пятую неделю подряд.

На прошлой неделе первое место с точки зрения секторальных предпочтений участников рынка занял газовый сектор, в то время как потребсектор оказался в аутсайдерах, главным образом из-за возобновившихся продаж в бумагах "Магнита" (MOEX: MGNT).