Первичный рынок корпоративных облигаций продолжает предоставлять прекрасные возможности для эмитентов - Росбанк

"В четверг на рынке ОФЗ наблюдалось движение, противоположное коррекционным настроениям начала недели: доходности инструментов потеряли 7-10 бп. С одной стороны, большинство инвесторов продолжают рассчитывать на продолжение смягчения процентной политики ЦБ через 2 недели (даже несмотря на осторожные комментарии Э.Набиуллиной на эту тему на ПМЭФ вчера), что выступает стимулом для покупок российского госдолга. С другой стороны, внешний фон остается крайне неоднозначным (геополитика, цены на нефть).

Первичный рынок корпоративных облигаций продолжает предоставлять прекрасные возможности для эмитентов. Так, вчера "Норильский никель" провел успешное размещение 5-летнего выпуска долларовых бумаг объемом 500 млн долларов. Выпуск был размещен по доходности 3,85% годовых, что находится на уровне вторичной кривой самого эмитента и дает 85 бп над суверенной кривой евробондов РФ", - отмечают аналитики Росбанка.