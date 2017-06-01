В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность - ИК "Велес Капитал"

"В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность, что является обычной ситуацией для последних и первых дней месяца (в конце апреля – начале мая наблюдалась аналогичная картина), - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"

Юрий Кравченко. - В частности, индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n выросла до 9,30% годовых, что превысило значения ставки на протяжении всего налогового периода. Кроме того, банки увеличили спрос на аукционах РЕПО с Федеральным казначейством: на недельном аукционе было привлечено 53,6 млрд руб. — вдвое больше, чем на предыдущем семидневном аукционе, проведенном в понедельник. Спрос на аукционе o/n составил 187,2 млрд руб. против 26,8 млрд руб. днем ранее. Тем не менее, уже в ближайшие дни можно ожидать традиционного для начала месяца притока бюджетной ликвидности в банковскую систему, что удержит ставки МБК вблизи ключевой ставки ЦБ. На валютном рынке рубль на утренних торгах находился ниже 56,5 против доллара, пользуясь ростом нефтяных котировок (выше уровня в 51,4 долл.) на прогнозе по существенному снижению запасов нефти в США (данные API). В дальнейшем котировки марки Brent скорректировались, однако рубль ограничился снижением до 56,7 против доллара. Вышедшие вечером фактические данные по снижению запасов в США оказались чуть ниже прогнозов API, однако полностью удовлетворили инвесторов (помогло также и снижение запасов бензина, оказавшееся лучше прогнозов API и консенсуса), отреагировавших укреплением нефтяных котировок до 51,3 долл. за баррель (по данным на 18:15). Пара доллар/рубль отреагировала на подобное развитие событий обновлением недельного минимума. Однако мы полагаем, что сегодняшних данных не хватит для более существенного роста цен на нефть (в сторону 52 долл.), что сдержит попытки рубля для укрепления в сторону 56 против доллара".