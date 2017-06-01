.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 июня 2017 года 19:01
В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность - ИК "Велес Капитал"
"В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность, что является обычной ситуацией для последних и первых дней месяца (в конце апреля – начале мая наблюдалась аналогичная картина), - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n выросла до 9,30% годовых, что превысило значения ставки на протяжении всего налогового периода. Кроме того, банки увеличили спрос на аукционах РЕПО с Федеральным казначейством: на недельном аукционе было привлечено 53,6 млрд руб. — вдвое больше, чем на предыдущем семидневном аукционе, проведенном в понедельник. Спрос на аукционе o/n составил 187,2 млрд руб. против 26,8 млрд руб. днем ранее. Тем не менее, уже в ближайшие дни можно ожидать традиционного для начала месяца притока бюджетной ликвидности в банковскую систему, что удержит ставки МБК вблизи ключевой ставки ЦБ. На валютном рынке рубль на утренних торгах находился ниже 56,5 против доллара, пользуясь ростом нефтяных котировок (выше уровня в 51,4 долл.) на прогнозе по существенному снижению запасов нефти в США (данные API). В дальнейшем котировки марки Brent скорректировались, однако рубль ограничился снижением до 56,7 против доллара. Вышедшие вечером фактические данные по снижению запасов в США оказались чуть ниже прогнозов API, однако полностью удовлетворили инвесторов (помогло также и снижение запасов бензина, оказавшееся лучше прогнозов API и консенсуса), отреагировавших укреплением нефтяных котировок до 51,3 долл. за баррель (по данным на 18:15). Пара доллар/рубль отреагировала на подобное развитие событий обновлением недельного минимума. Однако мы полагаем, что сегодняшних данных не хватит для более существенного роста цен на нефть (в сторону 52 долл.), что сдержит попытки рубля для укрепления в сторону 56 против доллара".
- VEC_170516@1.ZIP (Размер - 681kb)
.
01 июня 2017 года 17:32
"Спрос на нефть в США будет стагнировать, поскольку повышение эффективности использования топлива сводит на "нет" активизацию вождения. Учитывая, что экономика США близка к состоянию полной занятости, циклическая поддержка спроса на бензин заканчивается, поскольку только грузовые перевозки... читать дальше
.01 июня 2017 года 13:53
Цены на нефть имеют шанс удержаться на уровне около $51 в течение дня до выхода отчета Минэнерго - "Нордеа Банк"
"Цена на нефть Brent на утро - $51.15. В течение дня цены на нефть находились в устойчивом понижательном тренде. Возможные причины снижения цен: неудовлетворенность некоторых участников рынка последним решением ОПЕК, активизация добычи нефти в Ливии. Нельзя также исключать спекулятивной... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:53
Фундаментально обоснованным сейчас является коридор колебаний $55-60 за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов отыгрывают назад понесенные в начале недели потери по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов. В целом можно отметить, что в области 50 долларов ближайшие контракты Brent пользуются высоким спросом, а, следовательно, участники... читать дальше
.01 июня 2017 года 10:19
В условиях сокращенной недели на ряде рынков и дефицита идей индекс MSCI World продолжает консолидироваться вблизи максимальных значений, однако сводный индекс развивающихся рынков MSCI EM демонстрирует снижение вслед за динамикой товарных активов – в лидерах отката рынки Бразилии и России;... читать дальше
.01 июня 2017 года 10:13
Не стоит оставлять поиски ценовых уровней для занятия долгосрочных "коротких" позиций по нефти - AMarkets
"По данным Администрации энергетической информации, добыча нефти в США уже достигла 9,4М баррелей в день, что на 6,5% выше, чем в предыдущем году. Данная ситуации вряд ли изменится в ближайшее время, учитывая, что текущая неделя может стать 20 неделей подряд, когда американские нефтяники... читать дальше
.01 июня 2017 года 10:10
В среду котировки Brent резко ускорили падение на сочетании совокупности негативных факторов. Похоже, игроки, которые не успели ликвидировать "длинные" позиции после итогов заседания ОПЕК+, решили избавиться от актива, все сильнее сомневаясь в перспективах роста цен в более долгосрочной... читать дальше
.01 июня 2017 года 09:31
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.