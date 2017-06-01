Raiffeisenbank поднял рейтинг "префов" Транснефти до "держать" и оценку на 15%

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 130,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".