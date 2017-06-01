Цены на нефть будут оставаться в "боковом" коридоре - Julius Baer

"Спрос на нефть в США будет стагнировать, поскольку повышение эффективности использования топлива сводит на "нет" активизацию вождения. Учитывая, что экономика США близка к состоянию полной занятости, циклическая поддержка спроса на бензин заканчивается, поскольку только грузовые перевозки показывают циклическую устойчивость. При этом объемы производства нефти в США в марте выросли, что подтверждает наличие эффекта от активизации производства сланцевых углеводородов. Мы разделяем сомнения рынка по поводу того, что избыток предложения на рынке будет сохраняться дольше, и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" коридоре, задерживаясь в основном в районе чуть ниже и чуть выше $50 за баррель. Возрождение сланцевой индустрии и стагнация спроса на нефть на Западе подрывают попытки ближневосточных производителей ограничить рост предложения", – полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.