В ближайшее время отечественные фондовые индексы могут выйти из затяжного "пике" - "Открытие Брокер"

С начала 2017 года российский рынок акций демонстрирует негативную динамику, причём последний месяц весны охарактеризовался волной распродаж. Однако в ближайшее время отечественные фондовые индексы могут выйти из затяжного "пике", - считает начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. - Для разворота необходимо перераспределение активов. Это может произойти уже летом. Коррекция индекса ММВБ идёт уже 5 месяцев и составляет более 15%. Сейчас мы рекомендуем покупать ММВБ, который с высокой вероятностью к концу года может обновить максимумы. На горизонте нескольких лет индекс ММВБ может продемонстрировать рост. Основными условиями для восстановления российских индексов будут рост рублёвой цены нефти и/или ослабление курса рубля. При этом помешать повышению может падение прогнозов роста ВВП России на ближайшие годы или какой-либо внезапный экономический катаклизм в Китае/ЕС/США".

Среди корпоративных идей на российском рынке эксперт выделяет негативную конъюнктуру в газовой отрасли. Цены на российский газ в Европе упали. “Газпром” фактически капитулировал перед Еврокомиссией, согласившись на все условия. Компания показательно демонстрирует всем акционерам (в том числе государству), что интересы менеджмента важнее интересов акционеров. Тем не менее, в рамках текущей среднесрочной волатильности "Газпрома", возможен рост курсовой стоимости акций компании до 160 рублей. Также рекомендуется отложить идею покупки акций "Сургутнефтегаза", поскольку крепкий рубль сильно вредит развитию компании. В целом интереса к акциям компании нет из-за стагнирующего основного бизнеса и большой долларовой "подушки", которая на укреплении рубля приносит только убытки.

Интерес для инвесторов могут представлять акции компаний-производителей удобрений, полагает специалист "Открытие Брокер". В долгосрочной перспективе бумаги “Акрона” и “Фосагро” выглядят многообещающими в качестве дивидендных историй. У первой отличное раскрытие информации и хорошее отношение к миноритариям, у второй – лучшее позиционирование на рынке. Также отличной долгосрочной идеей является покупка акций "Московской биржи" после продолжительной коррекции в текущем году.