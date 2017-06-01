На фондовом рынке присутствуют не только продавцы, но и покупатели - "Открытие Брокер"

"У российского фондового рынка пока не обнаруживаются идеи для роста. В правительстве смятение по поводу приватизационных планов, хотя общий настрой выступлений на ПМЭФ вполне позитивный. Тем не менее, чудес пока не ожидается. Однако весьма высокие объёмы торгов говорят о том, что на рынке присутствуют не только продавцы, но и покупатели. Соответственно, стоит быть весьма внимательными к объёмам в ближайшие дни. Если на графиках появятся серьёзные дивергенции, а объёмы также возрастут, то, вероятно, разворотная точка где-то близко", - обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.