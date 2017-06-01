Теперь целью для снижения станут уровни 1840-1850 пунктов по ММВБ - "Аналитика Онлайн"

"Российский фондовый рынок рухнул до минимальных значений с июля прошлого года. Теперь целью для снижения станут уровни 1840-1850 пунктов по ММВБ. В случае преодоления данной поддержки нас ожидает снижение вплоть до 1700 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.