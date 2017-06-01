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01 июня 2017 года 13:17
БКС поднял рейтинг ADR Норникеля до "покупать" из-за падения котировок, открыл новую торговую идею
(добавлен текст после 3-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без изменения и составляет $19 за штуку. Кроме того, эксперты БКС добавили бумаги "Норникеля" в список наиболее привлекательных для инвестирования бумаг и открыли новую торговую идею: покупать депозитарные расписки компании на фоне текущей слабой динамики их котировок. "Несмотря на стабильные фундаментальные характеристики, бумаги "Норникеля" в последнее время выглядят существенно слабее рынка. Мы считаем такую динамику котировок неоправданной, а текущие ценовые уровни отличной возможностью для входа в ADR "Норникеля", - говорится в обзоре. Как отмечают аналитики, триггером, который станет дополнительным фактором привлечения внимания инвесторов к компании, будут дивиденды "Норникеля" за 2016 год. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $16,58 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,14 за штуку.
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01 июня 2017 года 17:32
"Спрос на нефть в США будет стагнировать, поскольку повышение эффективности использования топлива сводит на "нет" активизацию вождения. Учитывая, что экономика США близка к состоянию полной занятости, циклическая поддержка спроса на бензин заканчивается, поскольку только грузовые перевозки... читать дальше
.01 июня 2017 года 13:53
Цены на нефть имеют шанс удержаться на уровне около $51 в течение дня до выхода отчета Минэнерго - "Нордеа Банк"
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.01 июня 2017 года 12:53
Фундаментально обоснованным сейчас является коридор колебаний $55-60 за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
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.01 июня 2017 года 10:19
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.01 июня 2017 года 10:13
Не стоит оставлять поиски ценовых уровней для занятия долгосрочных "коротких" позиций по нефти - AMarkets
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.01 июня 2017 года 10:10
В среду котировки Brent резко ускорили падение на сочетании совокупности негативных факторов. Похоже, игроки, которые не успели ликвидировать "длинные" позиции после итогов заседания ОПЕК+, решили избавиться от актива, все сильнее сомневаясь в перспективах роста цен в более долгосрочной... читать дальше
.01 июня 2017 года 09:31
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
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