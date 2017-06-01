БКС поднял рейтинг ADR Норникеля до "покупать" из-за падения котировок, открыл новую торговую идею

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без изменения и составляет $19 за штуку.

Кроме того, эксперты БКС добавили бумаги "Норникеля" в список наиболее привлекательных для инвестирования бумаг и открыли новую торговую идею: покупать депозитарные расписки компании на фоне текущей слабой динамики их котировок.

"Несмотря на стабильные фундаментальные характеристики, бумаги "Норникеля" в последнее время выглядят существенно слабее рынка. Мы считаем такую динамику котировок неоправданной, а текущие ценовые уровни отличной возможностью для входа в ADR "Норникеля", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, триггером, который станет дополнительным фактором привлечения внимания инвесторов к компании, будут дивиденды "Норникеля" за 2016 год.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $16,58 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,14 за штуку.