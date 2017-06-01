БКС поднял рейтинг ADR Норникеля до "покупать" из-за падения котировок, открыл новую торговую идею

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без изменения и составляет $19 за штуку.

Кроме того, эксперты БКС добавили бумаги "Норникеля" в список наиболее привлекательных для инвестирования бумаг и открыли новую торговую идею: покупать депозитарные расписки компании на фоне текущей слабой динамики их котировок.