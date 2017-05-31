"Сползание" фондового рынка вниз продолжится - МБО "Оргбанк"

"Утром продолжалось невыразительное "топтание" индекса ММВБ на уровне предыдущих сессий. Но падение нефтяных котировок на фоне относительно сильного рубля вызвало ответную реакцию на фондовом рынке. Идея высоких дивидендов госкомпаний закончилась ничем. В целом последнее время настроения на рынке явно "медвежьи", но продажа идет осторожная, неагрессивная. Похоже, на фоне сворачивания "carry trade" нерезиденты планомерно уменьшают "длинные" позиции в российских акциях, и "сползание" вниз фондового рынка продолжится", - полагает трейдер Оргбанка Алексей Муркин.