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Главная / Аналитикам / Аналитика / "Сползание" фондового рынка вниз продолжится - МБО "Оргбанк"
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31 мая 2017 года 16:50
"Сползание" фондового рынка вниз продолжится - МБО "Оргбанк"
"Утром продолжалось невыразительное "топтание" индекса ММВБ на уровне предыдущих сессий. Но падение нефтяных котировок на фоне относительно сильного рубля вызвало ответную реакцию на фондовом рынке. Идея высоких дивидендов госкомпаний закончилась ничем. В целом последнее время настроения на рынке явно "медвежьи", но продажа идет осторожная, неагрессивная. Похоже, на фоне сворачивания "carry trade" нерезиденты планомерно уменьшают "длинные" позиции в российских акциях, и "сползание" вниз фондового рынка продолжится", - полагает трейдер Оргбанка Алексей Муркин.
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31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:13
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против... читать дальше
.31 мая 2017 года 12:28
"Сегодня с утра нефть Brent торгуется в районе $51,5 за баррель, доходность UST-10 подрастает до 2,23% годовых. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных ценовых изменений в российских евробондах. Важная статистика с рынка труда в США выходит только во второй половине недели", - отмечает аналитик... читать дальше
.31 мая 2017 года 11:20
"Инвесторы закрывают и покупки, и продажи по золоту. С технической точки зрения, ситуация следующая. Майский рост золота идёт как явное продолжение коррекционного движения после нисходящего импульса ноября-декабря 2016 года. Но основной тренд остаётся понижательным. Его принципиальная точка... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы во вторник незначительно снизились. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться. читать дальше
.31 мая 2017 года 09:38
"Накануне котировки Brent не смогли удержаться над уровнем 52 и подешевели за день на 0,86%, хотя в моменте теряли более 1%. Участники рынка по-прежнему не готовы покупать актив, который ждет свежих сигналов, чтобы развить движение в том или ином направлении. На рынке "черного золота" сейчас... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:14
Цены на нефть снова под давлением. По итогам торговой сессии вторника нефть марки Brent закрыла день на уровне $52,21 за баррель. В ходе азиатской сессии среды "медведи" не отступили, "затащив" актив ниже $52. Как было отмечено накануне, после отыгранного решения ОПЕК о продлении действия... читать дальше
.30 мая 2017 года 16:04
Сегодня рынки драгоценных металлов движутся разнонаправлено, но в Китае, США и Великобритании пока торги не проводятся из-за праздников, что сильно снижает торговую активность, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США немного слабел, общая... читать дальше
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