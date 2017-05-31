Минимальные значения весны и закрытие на минимальных значениях года обещают дальнейшее снижение рынка акций - "Открытие Брокер"

"Ситуация на российском рынке акций может немного исправиться к закрытию, если провал нефти не продолжится на американских торгах. Тем не менее, обновление минимальных значений весны и закрытие дня на минимальных значениях текущего года обещают дальнейшее снижение. Более того, провал "голубых фишек" намекает на то, что слабость рынка обусловлена уходом нерезидентов", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.