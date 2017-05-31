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31 мая 2017 года 16:10
Волатильность котировок российских акций завтра возрастет - Dukascopy Bank SA
"Российские индексы акций к середине торговой сессии среды, 31 мая, снижаются вслед за ценами на нефть. Так, индекс РТС опустился на 1,1% - до 1061,6 пункта, а индекс ММВБ вплотную приблизился к минимумам текущего года - 1910 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже отметки $51 на ожиданиях роста запасов сырой нефти в США, новые данные по которым Американский институт нефти раскроет сегодня. Европейские индексы сегодня, напротив, растут благодаря публикации позитивной статистики в Китае и ЕС. Уровень безработицы в странах ЕС снизился до 9,3%, что оказалось лучше ожиданий рынка. В то же время корзина валют DXY снижается из-за укрепления курса евро против доллара до 1,12. Во второй половине дня вероятна консолидация на российском рынке акций в ожидании публикации "Бежевой книги" и еженедельного отчёта от API. Причем волатильность котировок российских акций возрастет, скорее всего, только завтра, когда инвесторы будут отыгрывать первые данные по рынку труда и содержание отчёта ФРС", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:13
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против... читать дальше
.31 мая 2017 года 12:28
"Сегодня с утра нефть Brent торгуется в районе $51,5 за баррель, доходность UST-10 подрастает до 2,23% годовых. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных ценовых изменений в российских евробондах. Важная статистика с рынка труда в США выходит только во второй половине недели", - отмечает аналитик... читать дальше
.31 мая 2017 года 11:20
"Инвесторы закрывают и покупки, и продажи по золоту. С технической точки зрения, ситуация следующая. Майский рост золота идёт как явное продолжение коррекционного движения после нисходящего импульса ноября-декабря 2016 года. Но основной тренд остаётся понижательным. Его принципиальная точка... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы во вторник незначительно снизились. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться. читать дальше
.31 мая 2017 года 09:38
"Накануне котировки Brent не смогли удержаться над уровнем 52 и подешевели за день на 0,86%, хотя в моменте теряли более 1%. Участники рынка по-прежнему не готовы покупать актив, который ждет свежих сигналов, чтобы развить движение в том или ином направлении. На рынке "черного золота" сейчас... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:14
Цены на нефть снова под давлением. По итогам торговой сессии вторника нефть марки Brent закрыла день на уровне $52,21 за баррель. В ходе азиатской сессии среды "медведи" не отступили, "затащив" актив ниже $52. Как было отмечено накануне, после отыгранного решения ОПЕК о продлении действия... читать дальше
.30 мая 2017 года 16:04
Сегодня рынки драгоценных металлов движутся разнонаправлено, но в Китае, США и Великобритании пока торги не проводятся из-за праздников, что сильно снижает торговую активность, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США немного слабел, общая... читать дальше
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