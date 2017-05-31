Волатильность котировок российских акций завтра возрастет - Dukascopy Bank SA

"Российские индексы акций к середине торговой сессии среды, 31 мая, снижаются вслед за ценами на нефть. Так, индекс РТС опустился на 1,1% - до 1061,6 пункта, а индекс ММВБ вплотную приблизился к минимумам текущего года - 1910 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже отметки $51 на ожиданиях роста запасов сырой нефти в США, новые данные по которым Американский институт нефти раскроет сегодня. Европейские индексы сегодня, напротив, растут благодаря публикации позитивной статистики в Китае и ЕС. Уровень безработицы в странах ЕС снизился до 9,3%, что оказалось лучше ожиданий рынка. В то же время корзина валют DXY снижается из-за укрепления курса евро против доллара до 1,12. Во второй половине дня вероятна консолидация на российском рынке акций в ожидании публикации "Бежевой книги" и еженедельного отчёта от API. Причем волатильность котировок российских акций возрастет, скорее всего, только завтра, когда инвесторы будут отыгрывать первые данные по рынку труда и содержание отчёта ФРС", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.