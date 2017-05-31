Закрытие рынка пройдет в «красной зоне», вблизи 1910 п. по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

Негативная динамика на отечественных фондовых площадках в первой половине дня связана главным образом со снижением цены на нефть до $51 за баррель марки Brent, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Также на рынок повлияли новости вокруг Газпрома. Конфликт с Украиной привел к аресту акций структуры, входящей в госмонополию в связи с претензиями почти на 400 млрд руб. Газовый гигант также представил отчетность за 1-й квартал по МСФО. В целом результаты корпорации оказались на уровне ожиданий. Исключение составили данные о продажах в страны Европы. Рост физического объема продаж на 13% год к году не компенсировал сильного падения цен, которое составило 25% в рублевом исчислении. Это привело к сокращению выручки от данного сегмента бизнеса на 12%. Обесценение рубля сильно повредило Газпрому, однако по итогам текущего квартала это влияние уменьшится, поскольку средний курс, по-видимому, будет на 16% ниже.

"Учитывая рост продаж с начала года, я ожидаю, что негативный эффект, связанный с обесценением рубля, почти полностью исчезнет, - прогнозирует Г. Ващенко. - Выручка Газпрома составит порядка 1860 млрд руб., а прибыль ожидаю на уровне 390 млрд. Таким образом, компания остается высокорентабельной благодаря низкой долговой нагрузке (ожидается около 1,4хEBITDA). Я полагаю, что от покупок инвесторов пока удерживает только новостной фон, связанный с судебными спорами. Как только они завершатся или уйдут в тень, иностранные инвесторы возобновят покупки. С технической точки зрения уровень 120 руб. выглядит крепкой поддержкой, ее пробой маловероятен без резкого ухудшения ситуации на рынке. Помимо Газпрома, многие акции сейчас выглядят привлекательными для покупки на срок два-три месяца. Среди них ГМК Норникель, Мосбиржа, Ростелеком. Котировки последнего обновили минимум с 2006 года и продолжают падать. Причиной снижения рынка является продажа бумаг нерезидентами. Я полагаю, что этот процесс подходит к концу, поэтому в июне можно ожидать неплохой спекулятивный отскок в сильно перепроданных бумагах. Вечером на рынок повлияет динамика на биржах в США. Ожидается публикация Бежевой книги и выступление члена ФРС. Регулятор может подать сигнал о планах повысить ставки в июне, а это способно привести к новому скачку фондовых индексов США. В России заокеанские события будут отыгрываться уже после закрытия основной сессии, поэтому не исключаю, что оно пройдет в «красной зоне», вблизи 1910 п. по индексу ММВБ. Стоит отметить, что это сильный уровень поддержки, поэтому большого количества желающих открывать короткие позиции сейчас нет. Пара USD/RUB сегодня останется в диапазоне 56,50–57,00".