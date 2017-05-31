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31 мая 2017 года 14:13
Рынок меди слабо отреагировал на еще одну забастовку - Julius Baer
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против сокращений, начавшихся в начале мая. Хотя цены на медь восстановили часть потерянных позиций в последнее время, мы считаем, что это стало результатом ослабления доллара США, а не снижения предложения на рынке. Глобальные запасы меди остаются на самых высоких за последние 10 лет уровнях, при этом получая поддержку со стороны значительного роста производства меди из лома. В частности, импорт лома в Китай вырос почти на 19% за последний год, поскольку все больше металла становится доступно из-за текущих повышенных цен. Более того, Китай должен справиться с задачей поддержания темпов роста производства рафинированной меди путем переработки запасенного концентрата в случае, если импорт снизится по причине перебоев в поставках". С учетом этих факторов, физическая премия, т.е. дополнительная плата сверх биржевой цены, остается на достаточно низких уровнях, что, по мнению эксперта, говорит о том, что промышленные покупатели не стремятся закрепить покупки металла. В то время как настроения на рынке фьючерсов охладились в последние недели, они по-прежнему остаются бычьими и несут с собой риски закрепления прибылей. "Мы по-прежнему полагаем, что слишком много факторов было учтено в цене на медь, как в плане роста спроса, так и в плане ожидания перебоев с поставками, - заключает К. Менке. - Таким образом, мы ожидаем, что цены снизятся до 5 200 долл. США за тонну в ближайшие месяцы. Мы полагаем, что недавнее восстановление цен на медь является результатом ослабления доллара США, а не снижения предложения на рынке. Довольно низкие физические премии, повышенный уровень запасов и высокий уровень импорта лома в Китай поддерживают нашу позицию о том, что на рынке имеется достаточный уровень предложения".
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