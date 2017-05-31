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31 мая 2017 года 13:47
Акции Сбербанка надолго останутся в аутсайдерах рынка - "Церих Кэпитал Менеджмент"
После снижения последних дней Brent, похоже, нащупывает очередное дно, отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. Вероятно, сценарий ухода к 48-45 долларам снимается с повестки дня. Напротив, 50-51 доллар - это, как сейчас предполагается, основа следующего движения вверх. Наверное, такое восходящее движение не станет особенно масштабным и, пожалуй, не выйдет за пределы 55-57 долл./барр., полагает эксперт. Однако важно направление. А направление сейчас, уверен А. Хохрин, - в пользу роста. Хеджирующие заявки, стоп-приказы, продажи на общем разочаровании, вероятно, уже сработали и состоялись. Соответственно, давление продавцов сократилось, что позволяет цене отклониться вверх. "Нефть в случае своего роста вполне способна вытащить и российский рынок акций (как по индексу ММВБ, так и по РТС) на более дорогие уровни, - указывает специалист компании. - Этот тезис, к сожалению, не отличается уверенностью. Но, в принципе, избавляться от отечественных фишек или играть на их понижение - это в данный момент не лучшая стратегия. В качестве исключения - бумаги Сбербанка. Эти акции, по прогнозу, надолго останутся в аутсайдерах российского фондового рынка. У меня нет позиции в паре доллар/рубль. Но если бы выбор "купить или продать" стоял остро, я бы все-таки пару продал. Консенсус участников нашего валютного рынка прост: если рубль и окрепнет, то очень умеренно, а если уж упадет, то масштабно. Замечу, что бы ни говорили эксперты, тренд на укрепление рубля продолжается со всей очевидностью. И я бы сегодня ставил против консенсуса участников и в пользу этого тренда".
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31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:13
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против... читать дальше
.31 мая 2017 года 12:28
"Сегодня с утра нефть Brent торгуется в районе $51,5 за баррель, доходность UST-10 подрастает до 2,23% годовых. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных ценовых изменений в российских евробондах. Важная статистика с рынка труда в США выходит только во второй половине недели", - отмечает аналитик... читать дальше
.31 мая 2017 года 11:20
"Инвесторы закрывают и покупки, и продажи по золоту. С технической точки зрения, ситуация следующая. Майский рост золота идёт как явное продолжение коррекционного движения после нисходящего импульса ноября-декабря 2016 года. Но основной тренд остаётся понижательным. Его принципиальная точка... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы во вторник незначительно снизились. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться. читать дальше
.31 мая 2017 года 09:38
"Накануне котировки Brent не смогли удержаться над уровнем 52 и подешевели за день на 0,86%, хотя в моменте теряли более 1%. Участники рынка по-прежнему не готовы покупать актив, который ждет свежих сигналов, чтобы развить движение в том или ином направлении. На рынке "черного золота" сейчас... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:14
Цены на нефть снова под давлением. По итогам торговой сессии вторника нефть марки Brent закрыла день на уровне $52,21 за баррель. В ходе азиатской сессии среды "медведи" не отступили, "затащив" актив ниже $52. Как было отмечено накануне, после отыгранного решения ОПЕК о продлении действия... читать дальше
.30 мая 2017 года 16:04
Сегодня рынки драгоценных металлов движутся разнонаправлено, но в Китае, США и Великобритании пока торги не проводятся из-за праздников, что сильно снижает торговую активность, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США немного слабел, общая... читать дальше
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