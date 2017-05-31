Уверенность в эффективности соглашения ОПЕК падает - Julius Baer

Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что некоторые участники рынка надеялись на ужесточение ограничений. Реакция рынка контрастирует со скачком цен в конце прошлого ноября, когда соглашение ОПЕК было обнародовано. Скептицизм по поводу эффективности соглашения рос в последние недели на фоне гораздо более медленного, чем ожидалось, снижения глобальных запасов нефти. Этот скептицизм, вероятнее всего, будет оставаться в центре внимания и будет концентрироваться на следующих вопросах:

• Запасы нефти в США являются основным ориентиром для оценки ситуации с предложением на рынке, в том числе потому, что эти данные публикуются еженедельно. Свежие тенденции по снижению предложения успокаивают быков, но могут являться следствием нестандартно высокой активности по переработке нефти и растущего экспорта.

• Производство сланцевой нефти в США уже этим летом должно превысить рекордно высокие значения 2015 года, то есть гораздо раньше, чем ожидалось. Текущий ажиотаж по сверлению новых скважин приведет к значительному росту производства к концу текущего года.

• Соблюдение квот сторонами соглашения ОПЕК будет находиться под пристальным вниманием рынка. Соглашение регулирует сокращение производства, но не экспорта. В данном случае, Саудовская Аравия переходит с нефти к газу в качестве топлива для производства электроэнергии, что должно поддержать экспорт и частично компенсировать эффект от сокращения производства на нефтедолларовые прибыли. Учитывая, что участники соглашения должны потерять доли рынка, эксперт считает, что соблюдение квот будет проходить серьезную проверку реальностью.

"Мы придерживаемся нейтральной позиции по рынку нефти, и ожидаем, что цены будут оставаться в боковом тренде в диапазоне 45–50 долл. США за баррель, - резюмирует специалист Julius Baer. - Избыток предложения на рынке будет сохраняться дольше на фоне роста производства в странах, не являющихся членами ОПЕК, и снижения темпов роста спроса на нефть на Западе, где структурное повышение эффективности снижает влияние циклической поддержки. Соглашение ОПЕК ждут более тяжелые времена. Все больше обсуждается стратегия выхода из него, причем наиболее вероятным вариантом является поиск козла отпущения, которого обвинят в несоблюдении обязательств".

Ключевой темой для разногласий на саммите G7 в прошедшие выходные стали вопросы климатической политики, подчеркивает Н. Рюкер. По его мнению, есть высокая вероятность, что США могут выйти из Парижского климатического договора. Такой шаг станет поводом для громких заголовков, но его фундаментальное влияние на сектор, на взгляд эксперта, будет незначительным: "Мы уже не раз говорили, что Парижский климатический договор может стать филькиной грамотой, поскольку он не содержит обязательных мер. В США технологии в сфере чистой энергетики пользуются поддержкой обеих партий. Субсидии, а именно налоговые субсидии в сфере ветровой и солнечной энергетики, были продлены в конце 2015 году и будут поэтапно сокращаться в следующие несколько лет. Благодаря снижению издержек, секторы солнечной и ветровой энергетики стали зрелыми рынками, которые больше не нуждаются в государственной поддержке. Таким образом, выход США из Парижского договора, скорее всего, вызовет краткосрочное ухудшение настроений на рынке, но не повлияет на долгосрочный структурный рост".