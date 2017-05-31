Рубль продолжает сдержанно дешеветь - "Нордеа Банк"

«Быки» по EUR накануне получили свежий глоток воздуха, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. На фоне того как американские данные по индексу личных расходов вышли в рамках ожиданий, а индекс потребительской уверенности снизился больше ожиданий, фокус внимания всецело был переключен на сигнал полученный от ЕЦБ. В частности агентство Reuters ссылаясь на источники, сообщило, что регулятор готов на июньском заседании обсудить возможность отказаться от обязательств по увеличению стимулов. Несмотря на это, вряд ли данную новость можно отнести к категории «свежих». Речь о том, что еврорегулятор исключит из сообщения фразу, указывающую на возможность дальнейшего снижения ставок, ведется не первый день. Сегодня фокус на данные по инфляции в ЕС, которые с большей вероятностью поддержат сдержанную нисходящую коррекцию по EUR.

"Отдельного внимания сегодня заслуживает динамика CNY, - отмечает эксперт "Нордеа Банка". - Укрепление китайской валюты до более чем 6 мес. максимума обуславливается действиями НБК: после того как Moody’s снизило рейтинг регулятор дает сигнал, что «все под контролем» экономика и валюта остаются сильными, кроме того слабость доллара в последнее время с учетом таргитеруемой НБК корзины также приводит к тому, что регулятор приводит в соответствие стоимость CNY. Дальнейшее укрепление тем временем не очевидно, т.к. для этого необходимы ослабления позиций валют, входящих в корзину (USD, EUR, JPY, пр.). Рубль продолжает сдержанно дешеветь на фоне отсутствия к текущему моменту как оптимизма на нефтяном рынке, так и отсутствия прочих факторов поддержки национальной валюты. В то же время активность на российском долговом рынке и ожидания по снижению запасов нефти в США несколько сглаживают общий фон. USD/RUB краткосрочно – 56.4-57.2".