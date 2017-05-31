Риски для рубля кроются в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ и покупках валюты Минфином - Банк "Санкт-Петербург"

"Ожидания западных инвестдомов в отношении рубля становятся негативными. Deutsche Bank рекомендует покупать доллар против рубля, считая российскую валюту переоцененной на 10% относительно валют основных торговых партнеров. По оценке банка, рубль занимает 3 место в списке самых дорогих валют. Аналитики Societe Generale также говорят о потенциале рубля к ослаблению, отмечая сокращение профицита текущего счета, обеспокоенность властей укреплением рубля и снижение интереса нерезидентов к ОФЗ. Ранее спрос нерезидентов на рубль поддерживал курс на фоне даже снижающейся нефти, поэтому снижение спроса на риск может вызвать лавинообразное ослабление валюты. Майское решение ОПЕК+ разочаровало рынок (с 25 мая цены упали на 5%), но при этом не дает оснований для существенной коррекции в Brent (ниже $50/баррель). Как и ранее, мы считаем, что стоимость барреля Brent на уровне $50-55/баррелей в 2017 году является приемлемой для абсолютного большинства участников. В базовом сценарии мы ожидаем ослабления курса рубля до 59-60 руб./доллар в летние месяцы. Риски для рубля кроются в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что повлияет на спрос нерезидентов на российские активы. Также давление на рубль продолжат оказывать покупки валюты Минфином", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".