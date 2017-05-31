Российские евробонды, вероятно, продолжат удерживать текущие позиции - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра нефть Brent торгуется в районе $51,5 за баррель, доходность UST-10 подрастает до 2,23% годовых. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных ценовых изменений в российских евробондах. Важная статистика с рынка труда в США выходит только во второй половине недели", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.