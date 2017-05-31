FTSE подтвердил повышение оценки free float Сургутнефтегаза до 99% по финальным итогам июньской ребалансировки

FTSE подтвердил повышение оценки free float "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 20% до 99% по финальным итогам июньской ребалансировки индексов, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Повышение оценки free float "Сургутнефтегаза" приведет к увеличению веса бумаг компании в All-World Index.

Как ожидает стратег, приток капитала в акции и американские депозитарные расписки (ADR) "Сургутнефтегаза" со стороны Vanguard ETF, для которых All-World Index является бенчмарком, составит $450 млн.

Все изменения вступят в силу 16 июня после закрытия торгов.