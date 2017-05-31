Ребалансировка MSCI Russia - возможность купить Транснефть подешевле - ВТБ 24

Дивидендные интриги в этом сезоне практически завершены, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Россети и ФСК объявили рекомендованные размеры выплат. Доходность по акциям ФСК – 9%, по привилегированным бумагам Россетей – 17%. Сегодня будем отыгрывать данные новости. При этом эксперт обращает внимание, что столь щедрых выплат по привилегированным акциям Россетей в будущем не ожидается. Это должно сдерживать агрессивную игру на повышение при столь высокой разовой дивидендной доходности.

"Из компаний,

которые ещё не объявили размер дивидендов по итогам 2016 г, и которые могут порадовать своих акционеров щедростью, остаются Транснефть, Мечел и Лензолото, - указывает эксперт ВТБ 24. - Во всех трёх случаях интересуют выплаты по привилегированным акциям. Заседание Совета директоров Транснефти с соответствующим вопросом в повестке дня должно было пройти вчера. Сегодня, по всей видимости, будут объявлены рекомендации. Рассчитываем на выплаты порядка 8300 руб. на акцию, что даёт дивидендную доходность чуть более 5%. Интерес участников рынка к бумагам Транснефти сегодня будет прикован не только, и не столько из-за дивидендов, сколько по причине ожидаемой высокой волатильности котировок в результате ребалансировки Индекса MSCIRussia. Напомним, что индексный провайдер понизил вес акций компании в базе расчёта втрое, что приведёт к оттоку средств инвесторов из бумаги в объёме до $300 млн. Новая база расчёта индекса вступает в действие по итогам сегодняшней торговой сессии. Соответственно, все изменения в структуре индексных портфелей должны произойти сегодня. Масштабный сброс акций портфельными окажет давление на котировки".

По причине ребалансировки индексов семейства MSCI помимо «префов» Транснефти, по мнению С. Клещева, стоит ожидать давления на котировки акций НОВАТЭК, уступивших позицию #4 в индексе MSCI Russia10/40. В то же время в бумагах НЛМК и Татнефти ожидается дополнительный разовый спрос.

На взгляд эксперта ВТБ 24, целесообразно рассматривать сегодняшний день с точки зрения возможности комфортного входа в Транснефть и НОВАТЭК, и с точки зрения удобного момента для фиксации прибыли в Татнефти и НЛМК.