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31 мая 2017 года 12:51
Ребалансировка MSCI Russia - возможность купить Транснефть подешевле - ВТБ 24
Дивидендные интриги в этом сезоне практически завершены, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Россети и ФСК объявили рекомендованные размеры выплат. Доходность по акциям ФСК – 9%, по привилегированным бумагам Россетей – 17%. Сегодня будем отыгрывать данные новости. При этом эксперт обращает внимание, что столь щедрых выплат по привилегированным акциям Россетей в будущем не ожидается. Это должно сдерживать агрессивную игру на повышение при столь высокой разовой дивидендной доходности. "Из компаний, которые ещё не объявили размер дивидендов по итогам 2016 г, и которые могут порадовать своих акционеров щедростью, остаются Транснефть, Мечел и Лензолото, - указывает эксперт ВТБ 24. - Во всех трёх случаях интересуют выплаты по привилегированным акциям. Заседание Совета директоров Транснефти с соответствующим вопросом в повестке дня должно было пройти вчера. Сегодня, по всей видимости, будут объявлены рекомендации. Рассчитываем на выплаты порядка 8300 руб. на акцию, что даёт дивидендную доходность чуть более 5%. Интерес участников рынка к бумагам Транснефти сегодня будет прикован не только, и не столько из-за дивидендов, сколько по причине ожидаемой высокой волатильности котировок в результате ребалансировки Индекса MSCIRussia. Напомним, что индексный провайдер понизил вес акций компании в базе расчёта втрое, что приведёт к оттоку средств инвесторов из бумаги в объёме до $300 млн. Новая база расчёта индекса вступает в действие по итогам сегодняшней торговой сессии. Соответственно, все изменения в структуре индексных портфелей должны произойти сегодня. Масштабный сброс акций портфельными окажет давление на котировки". По причине ребалансировки индексов семейства MSCI помимо «префов» Транснефти, по мнению С. Клещева, стоит ожидать давления на котировки акций НОВАТЭК, уступивших позицию #4 в индексе MSCI Russia10/40. В то же время в бумагах НЛМК и Татнефти ожидается дополнительный разовый спрос. На взгляд эксперта ВТБ 24, целесообразно рассматривать сегодняшний день с точки зрения возможности комфортного входа в Транснефть и НОВАТЭК, и с точки зрения удобного момента для фиксации прибыли в Татнефти и НЛМК.
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31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:13
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против... читать дальше
.31 мая 2017 года 12:28
"Сегодня с утра нефть Brent торгуется в районе $51,5 за баррель, доходность UST-10 подрастает до 2,23% годовых. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных ценовых изменений в российских евробондах. Важная статистика с рынка труда в США выходит только во второй половине недели", - отмечает аналитик... читать дальше
.31 мая 2017 года 11:20
"Инвесторы закрывают и покупки, и продажи по золоту. С технической точки зрения, ситуация следующая. Майский рост золота идёт как явное продолжение коррекционного движения после нисходящего импульса ноября-декабря 2016 года. Но основной тренд остаётся понижательным. Его принципиальная точка... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы во вторник незначительно снизились. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться. читать дальше
.31 мая 2017 года 09:38
"Накануне котировки Brent не смогли удержаться над уровнем 52 и подешевели за день на 0,86%, хотя в моменте теряли более 1%. Участники рынка по-прежнему не готовы покупать актив, который ждет свежих сигналов, чтобы развить движение в том или ином направлении. На рынке "черного золота" сейчас... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:14
Цены на нефть снова под давлением. По итогам торговой сессии вторника нефть марки Brent закрыла день на уровне $52,21 за баррель. В ходе азиатской сессии среды "медведи" не отступили, "затащив" актив ниже $52. Как было отмечено накануне, после отыгранного решения ОПЕК о продлении действия... читать дальше
.30 мая 2017 года 16:04
Сегодня рынки драгоценных металлов движутся разнонаправлено, но в Китае, США и Великобритании пока торги не проводятся из-за праздников, что сильно снижает торговую активность, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США немного слабел, общая... читать дальше
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