.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В ближайшее время рубль будет под давлением - МБО "Оргбанк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 мая 2017 года 12:10
В ближайшее время рубль будет под давлением - МБО "Оргбанк"
"Вторую неделю подряд рубль не выходит из диапазона 56–57 рублей за американский доллар. Валюта все же "посматривает" на нефтяные котировки, и при снижении их к 50-долларовой отметке рубль будет реагировать более сильными темпами. Динамика рубля будет также зависеть и от поведения нерезидентов. В последнее время аппетит к "carry trade" несколько поубавился, о чем свидетельствуют слабые итоги размещения на прошлой неделе гособлигаций ОФЗ. Сегодняшнее очередное размещение может показать глубину просадки притока средств нерезидентов в рублевую зону. Несмотря на остающуюся большую разницу в ставках и желание Банка России и дальше снижать ключевую ставку, осторожность нерезидентов связана прежде всего с неопределенностью на нефтяном рынке, где действия членов ОПЕК и других крупных нефтедобывающих стран привели лишь к удержанию нефтяных котировок чуть выше $50/баррель, а никак не к желаемым $60. При дальнейшем наращивании темпов добычи сланцевой нефти в США и остающемуся слабым спросу на мировом рынке игроки могут легко спровоцировать падение нефтяного рынка вплоть до $47/баррель. В этом случае вся прибыль от этих операций может легко "улетучиться" за счет резкого снижения курса рубля. Кроме того, участники операций "carry trade" внимательно следят за перспективами развития экономики России. Пока непонятно, какая из программ экономического развития будет выбрана из нескольких разрабатываемых, в то время как дополнительные доходы от продажи сырьевых ресурсов предложено израсходовать на укрепление государственности. В ближайшее время, таким образом, рубль будет находиться под давлением, и улучшение ликвидности на рублевом рынке может ослабить его в начале следующего месяца до 57–57,50 за американскую валюту", - комментирует ситуацию шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.
.
31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:13
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против... читать дальше
.31 мая 2017 года 12:28
"Сегодня с утра нефть Brent торгуется в районе $51,5 за баррель, доходность UST-10 подрастает до 2,23% годовых. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных ценовых изменений в российских евробондах. Важная статистика с рынка труда в США выходит только во второй половине недели", - отмечает аналитик... читать дальше
.31 мая 2017 года 11:20
"Инвесторы закрывают и покупки, и продажи по золоту. С технической точки зрения, ситуация следующая. Майский рост золота идёт как явное продолжение коррекционного движения после нисходящего импульса ноября-декабря 2016 года. Но основной тренд остаётся понижательным. Его принципиальная точка... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы во вторник незначительно снизились. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться. читать дальше
.31 мая 2017 года 09:38
"Накануне котировки Brent не смогли удержаться над уровнем 52 и подешевели за день на 0,86%, хотя в моменте теряли более 1%. Участники рынка по-прежнему не готовы покупать актив, который ждет свежих сигналов, чтобы развить движение в том или ином направлении. На рынке "черного золота" сейчас... читать дальше
.31 мая 2017 года 09:14
Цены на нефть снова под давлением. По итогам торговой сессии вторника нефть марки Brent закрыла день на уровне $52,21 за баррель. В ходе азиатской сессии среды "медведи" не отступили, "затащив" актив ниже $52. Как было отмечено накануне, после отыгранного решения ОПЕК о продлении действия... читать дальше
.30 мая 2017 года 16:04
Сегодня рынки драгоценных металлов движутся разнонаправлено, но в Китае, США и Великобритании пока торги не проводятся из-за праздников, что сильно снижает торговую активность, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США немного слабел, общая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.