Считаем, что у нефти теперь нет выбора, кроме как идти в район 45 долларов - ВТБ 24

"Нефть затормозилась в районе 52 долларов за баррель Brent, но мы по-прежнему считаем, что у нефти теперь нет выбора, кроме как идти в район 45 долларов. В нефти закончен “шортовый вынос”, и поскольку всем ясно, что усилия ОПЕК+ не смогли вывести из строя американских сланцевиков и сократить запасы, вверх цена не пойдет, значит, придется идти вниз.