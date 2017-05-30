"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций "Акрона" до "держать"

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций "Акрона" (MOEX: AKRN) с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $53 за штуку.