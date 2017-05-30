"ВТБ Капитал" повысил оценку притока пассивных денег в акции и ADR Сургутнефтегаза до $450 млн после ребалансировки FTSE

"ВТБ Капитал" повысил оценку притока капитала в акции и американские депозитарные расписки (ADR) "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) со стороны Vanguard ETF с $190 млн до $450 млн в случае повышения FTSE оценки free float этих бумаг до 99%, говорится в обзоре стратега инвестбанка Ильи Питерского.

Как сообщалось ранее, FTSE в рамках июньской промежуточной ребалансировки индексов повысил оценку free float "Сургутнефтегаза" с 20% до 99%. В результате этого вес бумаг "Сургутнефтегаза", входящего в All-World Index, тоже увеличится.

Как отмечалось в обзоре И.Питерского от 25 мая, данные изменения носят предварительный характер и могут быть пересмотрены по требованию инвесторов, которые, например, могут оказаться против такой значительной переоценки free float "Сургутнефтегаза".

All-World Index является бенчмарком для Vanguard ETF.

Финальные изменения в All-World Index индексный провайдер объявит 31 мая, а все изменения вступят в силу 16 июня после закрытия торгов.