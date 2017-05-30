Торговый диапазон на сегодня составляет 56,35-56,85 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль на открытии торгов во вторник демонстрирует неоднозначный настрой в условиях отсутствия четких ориентиров на нефтяном рынке, - комментируют аналитики Уральского банка реконструкции и развития о ситуации на валютном рынке. Давление на котировки «черного золота» несколько ослабло: игроки спокойно отреагировали на данные о росте буровой активности в США. Однако поводов для покупки актива также не просматривается, а эффект от решений ОПЕК для инвесторов пока неочевиден. Умеренный подъем котировок Brent возможен на фоне сокращения американских нефтяных запасов, причины которого – старт автомобильного сезона, а также быстрый рост экономики страны во втором квартале. Общая динамика доллара будет находиться под влиянием показателей макроэкономических отчетов и официальной статистики по рынку труда за май. В России ключевым событием недели станет открытие в четверг Петербургского международного экономического форума. Особо отмечается, что мероприятие посетит большая делегация американских бизнесменов. Курс рубля будет чутко реагировать на выступления министра финансов РФ Антона Силуанова, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей экономического блока российского правительства. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,35-56,85 руб./долл.".