.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль торгов торгуется относительно нейтрально на спокойном внешнем фоне - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 мая 2017 года 12:58
Рубль торгов торгуется относительно нейтрально на спокойном внешнем фоне - "Нордеа Банк"
"Накануне часть рынков была закрыта в связи с праздничными днями. И, тем не менее, на скудном новостном фоне заявления главы ЕЦБ смогли стать ярким пятном. М. Драги заявил, что еврозона по-прежнему нуждается в чрезвычайной денежной поддержке. Евро на этом фоне испытал на себе давление, однако с учетом того, что принципиально позиция европейского регулятора пока не меняется, на текущий момент около половины потерь EUR/USD восстановлено, пара в районе отметки 1.114. В этом ключе данные по инфляции в ЕС (31/05) будут объектом повышенного внимания. В случае «пробуксовки» и сокращения инфляционного импульса давление на EUR должно усилиться. Сегодня же наиболее важным для рынков событием должны стать данные из США - в 15:30 мск выйдет статистика по PCE Core (ценовой индекс личных расходов), за которым пристально наблюдает ФРС, анализируя инфляцию. Ожидания – снижение показателя до 1,5% (min dec-15), тем не менее, июньский шаг ФРС практически не ставится под сомнение. Краткосрочно EUR/USD – 1.105-1.125. Рубль в первой половине торгов торгуется относительно нейтрально на спокойном внешнем фоне, нефтяные цены после неудачной попытки роста накануне консолидируются в районе $52/bbl Brent. Вместе с тем вторая половина торгов обещает быть куда интереснее на фоне выхода упомянутой статистики. Краткосрочно USD/RUB – 56.4-57.2", - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
.
30 мая 2017 года 15:33
"Нефть затормозилась в районе 52 долларов за баррель Brent, но мы по-прежнему считаем, что у нефти теперь нет выбора, кроме как идти в район 45 долларов. В нефти закончен “шортовый вынос”, и поскольку всем ясно, что усилия ОПЕК+ не смогли вывести из строя американских сланцевиков и сократить... читать дальше
.30 мая 2017 года 15:09
"Итак, главная новость этой недели – правительство Греции угрожает отказаться от выплаты следующего процентного платежа по кредиту, предоставленному Греции в рамках программы помощи, если сделка по облегчению долгового бремени страны не состоится. Кроме того, рынок счел "голубиными" заявления... читать дальше
.30 мая 2017 года 13:55
Обоснованным диапазоном для колебаний цен на нефть видится область 54-59 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться без существенных изменений по мере того как участники рынка не спешат занимать позиции после падения цен на прошлой неделе, ожидая данных по запасам из США, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.30 мая 2017 года 12:09
"Сегодня инвесторы в российские евробонды, вероятно, предпочтут дождаться данных макростатистики в США, не предпринимая активных действий, в то время как нефть демонстрирует "боковую" динамику, приостановив восстановление позиций. В этом ключе в первой половине торгов российские евробонды,... читать дальше
.30 мая 2017 года 12:05
Восстановление цен на платину и палладий обусловлено техническими, а не фундаментальными факторами - Julius Baer
Драгоценные металлы завершили прошлую неделю на сильных позициях, констатирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Так, цены на платину и палладий в прошлую пятницу поднялись на 1,3% и 2,4% соответственно. Мы полагаем, что причиной для роста стали не фундаментальные... читать дальше
.30 мая 2017 года 11:00
"Настроения в сырьевом сегменте неоднозначны – игроки еще не полностью "переварили" итоги недавнего саммита ОПЕК. Однако в ближайшей и краткосрочной перспективах цены могут перейти к более устойчивому восстановлению. Во-первых, страны ОПЕК+ приняли меры для восстановления баланса на мировом рынке... читать дальше
.30 мая 2017 года 10:23
"Котировки нефти теряют 0,42% (до 52,42$) по смеси Brent. На наш взгляд, котировки нефти находятся под давлением, зона 53-53,2 пока не пройдена, что позволяет прогнозировать новую волну распродаж с целями 47-44 доллара за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.30 мая 2017 года 09:27
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается во вторник. Нефть Brent дешевеет во вторник, цена WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.30 мая 2017 года 09:24
"Цены на нефть на торгах понедельника продемонстрировали повышательную динамику после предыдущего коррекционного снижения, ставшего ответом на решение ОПЕК продлить действие энергетического пакта на 9 месяцев, до марта 2018 года. После заседания ОПЕК на "передовую" фундаментального анализа снова... читать дальше
.29 мая 2017 года 19:05
В последний день налогового периода ситуация на рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник банки закрывали налоговый период уплатой последних платежей (налог на прибыль). Ситуация на денежном рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей: межбанковская ставка MosPrime o/n не изменилась, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ, а спрос... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.