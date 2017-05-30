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30 мая 2017 года 12:36
Пессимистичные прогнозы Кудрина и Набиуллиной для России и рубля вполне могут стать реальностью - "Аналитика Онлайн"
В ходе интервью, которое Алексей Кудрин дал телеканалу Россия 24, он заявил, что потенциал роста на нефтяном рынке был исчерпан еще на отметке 55 долларов за баррель. От текущих цен экс-министр финансов предполагает снижение на 25%, то есть до 40 долларов за баррель, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Алексей Леонидович подчеркнул, что даже при стабильности цен на нефть, рубль обречен на снижение до 60 рублей за одну единицу американской валюты. Говоря об угрозах для российской экономики, Эльвира Набиуллина рассказала о замедлении темпов глобального экономического роста, исчерпании потенциала роста Китая и о риске волатильности мировой экономики. Ну, вроде как, не только от нас самих зависит светлое будущее, а и от внешних факторов. На этом фоне, интерес россиян к зарубежной недвижимости, в частности, к недвижимости Великобритании, по данным Knight Frank вырос на 30% по сравнению с прошедшим годом. "Несмотря на кризис в экономике и обеднение российского населения, элита проявляет все больший интерес к тому, чтобы купить зарубежную недвижимость и уехать за границу, - отмечает Г. Задоя. - В консалтинговой компании подчеркивают, что в 60% случаев квартиры и дома покупаются «для себя, семьи и детей». Пессимистичные прогнозы Кудрина и Набиуллиной вполне могут стать реальностью. Фондовый рынок уже сейчас демонстрирует веру в те риски, о которых они говорят. Индекс ММВБ находится на минимальных значениях с середины 2016 года. Спрос зарубежных инвесторов на российские облигации заметно упал. Следующий на очереди должен стать российский рубль. Мы по-прежнему отмечаем, что диапазон 56 - 57 рублей за одну единицу американской валюты хорошо подходят для покупок доллара на среднесрочную перспективу с целями на уровнях 62 - 63 рубля".
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30 мая 2017 года 15:33
"Нефть затормозилась в районе 52 долларов за баррель Brent, но мы по-прежнему считаем, что у нефти теперь нет выбора, кроме как идти в район 45 долларов. В нефти закончен “шортовый вынос”, и поскольку всем ясно, что усилия ОПЕК+ не смогли вывести из строя американских сланцевиков и сократить... читать дальше
.30 мая 2017 года 15:09
"Итак, главная новость этой недели – правительство Греции угрожает отказаться от выплаты следующего процентного платежа по кредиту, предоставленному Греции в рамках программы помощи, если сделка по облегчению долгового бремени страны не состоится. Кроме того, рынок счел "голубиными" заявления... читать дальше
.30 мая 2017 года 13:55
Обоснованным диапазоном для колебаний цен на нефть видится область 54-59 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться без существенных изменений по мере того как участники рынка не спешат занимать позиции после падения цен на прошлой неделе, ожидая данных по запасам из США, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.30 мая 2017 года 12:09
"Сегодня инвесторы в российские евробонды, вероятно, предпочтут дождаться данных макростатистики в США, не предпринимая активных действий, в то время как нефть демонстрирует "боковую" динамику, приостановив восстановление позиций. В этом ключе в первой половине торгов российские евробонды,... читать дальше
.30 мая 2017 года 12:05
Восстановление цен на платину и палладий обусловлено техническими, а не фундаментальными факторами - Julius Baer
Драгоценные металлы завершили прошлую неделю на сильных позициях, констатирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Так, цены на платину и палладий в прошлую пятницу поднялись на 1,3% и 2,4% соответственно. Мы полагаем, что причиной для роста стали не фундаментальные... читать дальше
.30 мая 2017 года 11:00
"Настроения в сырьевом сегменте неоднозначны – игроки еще не полностью "переварили" итоги недавнего саммита ОПЕК. Однако в ближайшей и краткосрочной перспективах цены могут перейти к более устойчивому восстановлению. Во-первых, страны ОПЕК+ приняли меры для восстановления баланса на мировом рынке... читать дальше
.30 мая 2017 года 10:23
"Котировки нефти теряют 0,42% (до 52,42$) по смеси Brent. На наш взгляд, котировки нефти находятся под давлением, зона 53-53,2 пока не пройдена, что позволяет прогнозировать новую волну распродаж с целями 47-44 доллара за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.30 мая 2017 года 09:27
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается во вторник. Нефть Brent дешевеет во вторник, цена WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.30 мая 2017 года 09:24
"Цены на нефть на торгах понедельника продемонстрировали повышательную динамику после предыдущего коррекционного снижения, ставшего ответом на решение ОПЕК продлить действие энергетического пакта на 9 месяцев, до марта 2018 года. После заседания ОПЕК на "передовую" фундаментального анализа снова... читать дальше
.29 мая 2017 года 19:05
В последний день налогового периода ситуация на рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник банки закрывали налоговый период уплатой последних платежей (налог на прибыль). Ситуация на денежном рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей: межбанковская ставка MosPrime o/n не изменилась, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ, а спрос... читать дальше
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