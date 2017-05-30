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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Газпрома нам представляются наиболее интересными на текущий момент - ВТБ 24
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30 мая 2017 года 11:20
Акции Газпрома нам представляются наиболее интересными на текущий момент - ВТБ 24
"Что нам представляется интересным на текущий момент? Прежде всего, акции Газпрома, разворачивающиеся наверх от своего апрельского минимума в районе 120 руб., - указывает лавный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Несмотря на то, что Газпром не оправдал чаяний инвесторов по размеру выплат акционерам, рекомендованный размер дивидендов даёт доходность 6.5%. Это очень неплохо для компаний ТЭК. Более того, это превышает ставки по депозитам в Сбербанке, на которые ориентируются частные инвесторы, рассматривая альтернативы вложения денежных средств. Вновь интересными стали акции Московской биржи, обозначившие начало отскока после падения к отметке 97 руб. За 4 месяца котировки акций биржи упали на 30%. На наш взгляд, это неплохие уровни для подбора бумаги в портфель. Даже если спекулятивно – в расчёте на подъём в район 110 руб. как минимум". Другой претендент на покупку – акции СОЛЛЕРС. Потеряв с начала февраля 20% цены котировки акций компании вернулись к линии поддержке своего 30-месячнго повышательного тренда. Покупка со стоп-лоссом ниже 490 руб. представляется эксперту ВТБ 24 оправданной, несмотря на отказ компании выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. "Считаем целесообразной перекладку из обыкновенных в привилегированные акции Мечела на фоне расширившегося до 40% дисконта в цене обычных и привилегированных акций, - отмечает С. Клещев. - Рынок разочаровался в возможности выплаты дивидендов по «префам», согласно уставу (10.2 руб.), больше склонен рассчитывать на выплату согласованных с кредиторами 0.05 руб./акция. Независимо от решения по размеру выплат, мы ждём сокращения дисконта. В первом случае, как реакцию на неожиданно щедрые выплаты, во втором - в результате наделения «префов» правом голоса. Рассматриваем 10%-ное падение привилегированных акций Башнефти как возможность вхождения в капитал нефтяной компании, торгуемой из оценки мультипликатора P/E = 3. Готовимся к покупке на подходе к 8000 руб. по ГМК Норникель".
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30 мая 2017 года 15:33
"Нефть затормозилась в районе 52 долларов за баррель Brent, но мы по-прежнему считаем, что у нефти теперь нет выбора, кроме как идти в район 45 долларов. В нефти закончен “шортовый вынос”, и поскольку всем ясно, что усилия ОПЕК+ не смогли вывести из строя американских сланцевиков и сократить... читать дальше
.30 мая 2017 года 15:09
"Итак, главная новость этой недели – правительство Греции угрожает отказаться от выплаты следующего процентного платежа по кредиту, предоставленному Греции в рамках программы помощи, если сделка по облегчению долгового бремени страны не состоится. Кроме того, рынок счел "голубиными" заявления... читать дальше
.30 мая 2017 года 13:55
Обоснованным диапазоном для колебаний цен на нефть видится область 54-59 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться без существенных изменений по мере того как участники рынка не спешат занимать позиции после падения цен на прошлой неделе, ожидая данных по запасам из США, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.30 мая 2017 года 12:09
"Сегодня инвесторы в российские евробонды, вероятно, предпочтут дождаться данных макростатистики в США, не предпринимая активных действий, в то время как нефть демонстрирует "боковую" динамику, приостановив восстановление позиций. В этом ключе в первой половине торгов российские евробонды,... читать дальше
.30 мая 2017 года 12:05
Восстановление цен на платину и палладий обусловлено техническими, а не фундаментальными факторами - Julius Baer
Драгоценные металлы завершили прошлую неделю на сильных позициях, констатирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Так, цены на платину и палладий в прошлую пятницу поднялись на 1,3% и 2,4% соответственно. Мы полагаем, что причиной для роста стали не фундаментальные... читать дальше
.30 мая 2017 года 11:00
"Настроения в сырьевом сегменте неоднозначны – игроки еще не полностью "переварили" итоги недавнего саммита ОПЕК. Однако в ближайшей и краткосрочной перспективах цены могут перейти к более устойчивому восстановлению. Во-первых, страны ОПЕК+ приняли меры для восстановления баланса на мировом рынке... читать дальше
.30 мая 2017 года 10:23
"Котировки нефти теряют 0,42% (до 52,42$) по смеси Brent. На наш взгляд, котировки нефти находятся под давлением, зона 53-53,2 пока не пройдена, что позволяет прогнозировать новую волну распродаж с целями 47-44 доллара за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.30 мая 2017 года 09:27
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается во вторник. Нефть Brent дешевеет во вторник, цена WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.30 мая 2017 года 09:24
"Цены на нефть на торгах понедельника продемонстрировали повышательную динамику после предыдущего коррекционного снижения, ставшего ответом на решение ОПЕК продлить действие энергетического пакта на 9 месяцев, до марта 2018 года. После заседания ОПЕК на "передовую" фундаментального анализа снова... читать дальше
.29 мая 2017 года 19:05
В последний день налогового периода ситуация на рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник банки закрывали налоговый период уплатой последних платежей (налог на прибыль). Ситуация на денежном рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей: межбанковская ставка MosPrime o/n не изменилась, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ, а спрос... читать дальше
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