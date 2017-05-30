Brent выглядит уязвимой, пока удерживается ниже уровня $53 - eToro

"Настроения в сырьевом сегменте неоднозначны – игроки еще не полностью "переварили" итоги недавнего саммита ОПЕК. Однако в ближайшей и краткосрочной перспективах цены могут перейти к более устойчивому восстановлению. Во-первых, страны ОПЕК+ приняли меры для восстановления баланса на мировом рынке и пообещали продлить сделку в случае необходимости. Тем самым производители дают понять, что готовы к продолжению борьбы с американскими сланцевыми компаниями. Во-вторых, уровень выполнения обязательств должен оставаться высоким – в поддержании роста цен особенно заинтересованы ключевые экспортеры в лице России, которая готовится к выборам, и Саудовской Аравии, которая готовится к IPO своей госкомпании. В-третьих, объемы добычи в Китае падают, а значит, этот крупный потребитель будет наращивать импорт нефти, - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Главным противодействующим фактором для котировок нефти остается добыча на сланцевых месторождениях США. На прошлой неделе число буровых в стране снова выросло, хотя и более медленными темпами. Это сигнализирует об угрозе продолжения роста добычи. Так, если данные API и Минэнерго на этой неделе отразят сокращение запасов углеводородов и рост объемов добычи, потенциал роста котировок будет носить ограниченный характер. С технической точки зрения, Brent выглядит уязвимой, пока удерживается ниже уровня $53. Пробой этой зоны локального сопротивления улучшит краткосрочный настрой актива и нацелит его на следующий барьер в районе $53,75".