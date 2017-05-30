Внимание национальной валюты имеет все шансы переключиться на внутренние монетарные факторы - Росбанк

"Спокойная сессия на российском валютном рынке вчера завершилась на отметке USDRUB 56.42 (-0.17%): очевидно, помогли цены на нефть, закрепившиеся выше отметки в 52 долл./барр. Заседание ОПЕК не придало четкого драйвера российскому валютному рынку, поэтому внимание национальной валюты, пусть и с оглядкой на сырьевые площадки, имеет все шансы переключиться на внутренние монетарные факторы, предстоящие действия ЦБ в июне, и изменчивый геополитический фон", - отмечают аналитики Росбанка.