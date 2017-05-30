Пока сигналов к смене тенденций по российским фондовым индексам нет - Алор Брокер

"Российские индексы остаются под давлением, ММВБ после 4 недель снижения пока держится выше 1950 пунктов, РТС консолидируется в треугольной формации на нейтральном внешнем фоне и в отсутствии направленных движений на глобальных рынках. Пока сигналов к смене тенденций по российским индексам нет, мы считаем, что нас ожидает консолидация на текущих уровнях до конца недели. Сегодня по итогам дня индексы вырастут в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Газпрома" и "ОГК-2", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.