Возможна новая волна распродажи нефти - Алор Брокер

"Котировки нефти теряют 0,42% (до 52,42$) по смеси Brent. На наш взгляд, котировки нефти находятся под давлением, зона 53-53,2 пока не пройдена, что позволяет прогнозировать новую волну распродаж с целями 47-44 доллара за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.