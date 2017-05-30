Индекс ММВБ сегодня, скорее всего, предпримет попытку продолжить свой рост - КИТ Финанс Брокер

"Настроения на внешних площадках формируются смешанные. Индекс ММВБ сегодня, скорее всего, предпримет попытку продолжить свой рост. Технически картина на рынке не изменилась. Индекс ММВБ консолидируется возле уровней поддержки 1940-1945 пунктов. Из корпоративных новостей отметим отчеты за 1 кв. 2017 года "Интер РАО" и "Лукойла". Ждем публикации новостей по итогам вчерашнего заседания совета директоров ФСК ЕЭС", - указывает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.