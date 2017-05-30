В первой половине дня рубль будет торговаться с "боковой" динамикой - Банк "Глобэкс"

"В первой половине дня российский рубль будет торговаться с "боковой" динамикой, во второй откроются американские биржи, и инвесторы попробуют покупать нефть в надежде на хороший прогноз от API по снижению недельных запасов нефти, который будет опубликован в полночь. На этом фоне рубль окрепнет. С другой стороны, политические заявления премьера Великобритании относительно Brexit может заставить инвесторов воспользоваться защитными активами, например, золотом, суверенными облигациями США или качественными корпоративными бумагами", - указывает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.