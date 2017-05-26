Поддержка рынка акций РФ со стороны фондов GEM начала ослабевать - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 24 мая 2017 года, и сделала вывод, что поддержка рынка акций РФ со стороны фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) начала ослабевать.

Как говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева, приток капитала в фонды GEM начал замедляться. При этом приток капитала в российские ETF продолжает сокращаться. "За отчетную неделю приток капитала в российскую часть фондов GEM на уровне $15 млн не смог полностью компенсировать отток из фондов, специализирующихся исключительно на России, который составил $20 млн. Чистый поток капитала в акции РФ стал отрицательным впервые с начала мая. Мы отмечаем, что в последние недели наш фондовый рынок зависел практически полностью от притоков в фонды GEM. Таким образом, признаки угасающего оптимизма в GEM предупреждают о том, что в ближайшее время потоки могут стать отрицательными и открыть более выгодную точку для входа на рынок акций РФ (возможно, к середине лета)", - пишут эксперты.