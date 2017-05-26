Газпромбанк отзывает рекомендацию и оценку для "префов" "Транснефти"

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) отзывает свою рекомендацию и прогнозную стоимость для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре банка.

"Наша рекомендация и оценка для "префов" "Транснефти" утрачивают силу и не должны в дальнейшем учитываться при принятии инвестиционных решений", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 158,379 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 168,150 тыс. рублей за штуку.