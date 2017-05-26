Газпромбанк отзывает рекомендацию и оценку для "префов" "Транснефти"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) отзывает свою рекомендацию и прогнозную стоимость для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре банка.

"Наша рекомендация и оценка для "префов" "Транснефти" утрачивают силу и не должны в дальнейшем учитываться при принятии инвестиционных решений", - говорится в обзоре.