.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Аппетит глобальных инвесторов к риску постепенно снижается - УК "Райффайзен Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 мая 2017 года 17:15
Аппетит глобальных инвесторов к риску постепенно снижается - УК "Райффайзен Капитал"
"В пятницу, 26 мая, российский фондовый рынок дешевеет на 0,7%, удерживаясь возле отметки 1930 пунктов (по индексу ММВБ), РТС при этом теряет чуть больше, -1,2%, - комментирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. - Сегодня в красной зоне закрылись и азиатские площадки, в минусе торгуются и европейские индексы. В Европе основными аутсайдерами выступают нефтяные компании и автопроизводители (последние – на фоне негативных комментариев относительно торговых отношений США с Германией в сегменте автопрома). Поскольку встреча ОПЕК осталась позади и потенциал роста нефтяных котировок исчерпан, на повестку дня вышло предстоящее заседание ФРС 14 июня, на котором, как ожидается, учетная ставка будет повышена еще на 25 б.п. - с 0,75-1% до 1-1,25%. Учитывая выход сегодняшней статистики по ВВП США (пересмотр темпов роста за 1 кв 2017 года с 0,7% до 1,2%), сомнений в том, что американский регулятор решит притормозить процесс ужесточения монетарной политики, не остается. На этом фоне аппетит многих глобальных инвесторов к риску уже постепенно снижается". Что касается России в частности, то дополнительной «ложкой дегтя» сегодня стали комментарии Главы национального экономического совета Белого Дома США о том, что Президент Д.Трамп пока не определил свою позицию относительно антироссийских санкций. Такое высказывание, безусловно, разочаровало инвесторов, которые в своих ожиданиях закладывали сценарий более быстрой отмены санкций. Среди корпоративных новостей сегодня эксперт выделяет результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, в результате которой акции Магнита вернули себе место в первой 4-ке, потеснив Новатэк. На этом фоне котировки ритейлера растут на 2%, а бумаги независимого газового поставщика – снижаются на 1,2%.
- RFC_170526.zip (Размер - 8kb)
.
26 мая 2017 года 18:58
В среднесрочной перспективе нефтяные цены смогут показать устойчивый рост выше уровней $55 за баррель - Бинбанк
"К концу недели на нефтяном рынке сложилась весьма противоречивая ситуация: картель принял решение о продлении пакта на дополнительные 9 месяцев, на что нефтяные котировки отреагировали в пятницу снижением к уровням $51,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Мы полагаем, что... читать дальше
.26 мая 2017 года 17:45
Продление договора о сокращении добычи поспособствует образованию нового уровня поддержки нефтяных цен чуть выше 50 долларов за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"По результатам встречи нефтеэкспортеров в четверг договор о сокращении добычи был продлен на девять месяцев, до конца марта 2018 года, однако ожидаемого некоторыми участниками рынка снижения квот не произошло, - напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК ИК "Церих... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:37
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1255, уровни сопротивления – $1271-1279 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием слабеющего курса доллара США, корректирующийся вниз фондовый рынок сдерживает рост рынков драгоценных металлов. Глава ФРБ Далласа во вчерашнем выступлении сообщил, что ожидает еще два повышения процентах ставок в текущем году по базовому... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:18
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия ограничений производства нефти на девять месяцев. После этой новости цены на нефть потеряли 5%, что говорит о том, что некоторые участники рынка надеялись на более глубокие сокращения производства. Реакция рынка... читать дальше
.26 мая 2017 года 14:41
Отдел анализа рынков "Открытие Брокер" представил прогноз развития ситуации на мировом рынке нефти по результатам прошедшей встречи ОПЕК. Аналитики отмечают, что продление договорённости крупнейших производителей нефти о заморозке добычи стало ожидаемым для рынка событием. Вероятнее всего, цены на... читать дальше
.26 мая 2017 года 12:31
Текущее снижение цен на нефтяные контракты - это просто банальная фиксация прибылей - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть на ожиданиях продления соглашения по сокращению добычи подросли почти на 14% за неполных две недели. Можно сказать, что рынок полностью заложился на такой вариант развития событий. Естественно, после оглашения решения часть участников стали фиксировать прибыли. Однако это падение... читать дальше
.26 мая 2017 года 12:05
Нефтяные цены восстанавливаются, но вряд ли смогут в существенном объеме отыграть падение предыдущего дня - "Нордеа Банк"
"Евро сегодня на открытии укрепляется к доллару США, технический уровень сопротивления 1.125, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодняшний календарь макро событий включает только второстепенные данные по США: пересмотр ВВП за 1 квартал, индексы от Мичиганского университета.... читать дальше
.26 мая 2017 года 10:32
"Вчера состоялось заседание ОПЕК и ОПЕК+, на котором было решено, как ожидалось, продлить соглашение о снижении добычи до марта 2018 года. Тем не менее, неприятным сюрпризом стало сохранение квот на предыдущем уровне, что, как мы ожидали, привело к распродажам в нефти. В итоге на сегодняшнее утро... читать дальше
.26 мая 2017 года 10:26
Теперь игрокам остается лишь уповать на возможность коррекционного отскока наверх от зоны $50-50,50 за баррель Brent - TeleTrade
"Энтузиазма после долгожданного саммита ОПЕК не прибавилось. Даже наоборот, настроения биржевиков заметно подувяли. Ставки на повышение не оправдались. Как известно, члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018... читать дальше
.26 мая 2017 года 09:32
В краткосрочной перспективе Brent может предпринять попытки восстановления и вернуться выше отметки 52 - eToro
По итогам венского саммита страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения о сокращении добычи еще на девять месяцев. Но итоги заседания экспортеров не впечатлили участников рынка нефти, которые рассчитывали на более масштабные меры по ограничению производства. На этом фоне сработала схема... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.