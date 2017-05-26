На фондовом рынке не исключено снижение в пределах 0,5-1% по ММВБ - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня на российском фондовом рынке во второй половине дня формируется понижательная динамика по основным индикаторам: индекс ММВБ теряет чуть менее 0,7%, опускаясь до 1934 пунктов, а рассчитываемый в долларовом эквиваленте РТС на фоне слабого рубля снижается на 1,3%, до 1069 пунктов. Внешний фон отчетливо негативен. Судя по всему, на валютном рынке Мосбиржи по итогам дня рубль укрепится к доллару в пределах 0,5%. На фондовом рынке не исключено снижение в пределах 0,5-1% по ММВБ из-за негативного внешнего фона", - предполагает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.