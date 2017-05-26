Рынок акций может закрыть неделю в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Шансы на закрытие дня и недели в "минусе" для российского рынка акций достаточно велики. Вечером может усилиться падение котировок нефти в связи с публикацией статистики по активным буровым в США", - отмечает "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.