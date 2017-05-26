Во второй половине торговой сессии пятницы ожидаем консолидации фондовых индексов - Dukascopy Bank SA

"Третий день подряд индекс ММВБ снижается вслед за бумагами госкомпаний. В первую очередь инвесторы продают акции электросетевых компаний на фоне ожиданий снижения дивидендных выплат со стороны госкомпаний. Также дешевеют нефтегазовые бумаги, котировки которых отыгрывают падение цен на нефть ниже отметки $52 за баррель марки Brent. Индекс РТС сегодня теряет 1% (до 1073 пунктов), несмотря на укрепление российской валюты против доллара на 23 копейки. На европейском рынке акций также наблюдается снижение основных индикаторов вслед за бумагами сырьевых компаний. А вот долларовая корзина валют закрепилась выше отметки 97 пунктов после выхода вчера позитивной макроэкономической статистки по количеству обратившихся за пособием по безработице в США. Во второй половине торговой сессии пятницы мы ожидаем консолидации индексов. Активность на рынке будет низкая, так как его участники будут воздерживаться от крупных сделок накануне длительных выходных в США", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.