Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1255, уровни сопротивления – $1271-1279 - "Открытие Брокер"

"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием слабеющего курса доллара США, корректирующийся вниз фондовый рынок сдерживает рост рынков драгоценных металлов. Глава ФРБ Далласа во вчерашнем выступлении сообщил, что ожидает еще два повышения процентах ставок в текущем году по базовому сценарию, хотя после замедления роста экономики ожидания по росту ставки уменьшились. Причинами снижения импорта золота во 2 полугодии текущего года станут введение налога GST с 1 июля 2017 г., а также новая аккредитация аффинажных заводов. Считается, что для получения аккредитации аффинажным заводам потребуется не менее 6 месяцев. Спрос на золото в Индии в 1 кв. 2017 г. составил 92,3 тонн ювелирный и 31,2 тонны инвестиционный. Премии на поставку золота снизились до 2$/унция. Цены на золото сегодня прошли вверх сильный уровень сопротивления 1260$ и выросли к уровню 1271,5$, после чего немного откорректировались вниз. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1265-1255$, уровни сопротивления – 1271-1279$", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.