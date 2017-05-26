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26 мая 2017 года 14:41
После встречи ОПЕК нефть останется в торговом коридоре $50-60 за баррель - "Открытие Брокер"
Отдел анализа рынков "Открытие Брокер" представил прогноз развития ситуации на мировом рынке нефти по результатам прошедшей встречи ОПЕК. Аналитики отмечают, что продление договорённости крупнейших производителей нефти о заморозке добычи стало ожидаемым для рынка событием. Вероятнее всего, цены на нефть останутся в диапазоне $50-60 за баррель до истощения накопленных запасов, которое произойдёт не ранее I квартала 2018 года. 25 мая 2017 г. состоялось очередное заседание членов ОПЕК, в ходе которого были продлены договоренности об ограничении добычи нефти на 9 месяцев до конца марта 2018 года. "Фактически была достигнута договоренность о сохранении добычи на уровне предыдущих договоренностей, то есть сокращения добычи в рамках участников ОПЕК на 1,2 млн баррелей в сутки, - говорится в исследовании. - Дисциплина выполнения соглашения находится на высоком уровне: по состоянию на конец мая 2017 года соблюдение соглашения странами ОПЕК составило 102%. Участие принимают почти все страны ОПЕК, за исключением Ливии и Нигерии". На встрече независимых производителей нефти также ожидается подтверждение присоединения к соглашению на тех же условиях, то есть сохранения текущего уровня сокращения в 600 тыс. баррелей в сутки. "Независимые производители также в течение первых пяти месяцев 2017 года соблюдали высокую дисциплину в соблюдении договоренностей. Россия сократила добычу нефти к концу мая 2017 года на 310 тысяч баррелей в сутки. Несколько увеличил добычу нефти Казахстан за счёт введения нового месторождения Кашаган, но в следующий период соблюдения соглашения обещает сократить добычу до положенного соглашением уровня", - отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По оценкам отдела анализа рынков, за четыре месяца соблюдения соглашения в 2017 году добыча стран ОПЕК и России сократилась на 5,3% к уровню декабря 2016 года до 42,97 млн баррелей в сутки: "Кроме того, в этой цифре стоит учесть ещё минимум 300 тыс. баррелей в сутки снижения добычи независимыми производителями. Основное сокращение пришлось на Саудовскую Аравию, за четыре месяца сократившей добычу на 4,2%". Представители ОПЕК на заседании заявили, что угрозы со стороны сланцевых производителей США не наблюдается, говорится в исследовании: "Надо отметить, что добыча нефти в США за четыре месяца 2017 года выросла на 4,2% к уровню декабря 2016 года, что не превосходит общее сокращение нефти по соглашению ОПЕК+ и обосновывает заявление ОПЕК о том, что текущий уровень мировой добычи нефти достаточен и не требует необходимости более существенного сокращения". Кроме того, Минэнерго РФ сообщило о намерении создавать резервы, пользуясь невысокими ценами, с целью сглаживания ценовой волатильности в будущем. "Таким образом, в соглашении о сокращении добычи ставится задача достижения баланса на мировом рынке, но не создание дефицита", - констатирует г-жа Лукичева. По оценкам эксперта, в настоящее время достижение баланса будет зависеть от скорости сокращения накопленных запасов нефти, которые скопились в странах ОЭСР, плавучих хранилищах и на нефтяных складах в оффшорных зонах: "В последние четыре месяца уровень накопленных запасов в "серых зонах" постепенно сокращался за счёт перетекания в страны ОЭСР, что позволило ОПЕК сделать заявление об общем сокращении накопленных запасов примерно на треть". За предстоящий период соблюдения соглашения с рынка, по оценкам МЭА, предстоит убрать около 325 млн баррелей накопленных запасов нефти, чтобы довести уровень запасов нефти в мире до среднего за последние пять лет уровня. "Именно тот показатель будет приниматься во внимание при анализе состояния рынка на следующем заседании ОПЕК, которое назначено через полгода, - отмечается в аналитическом отчёте. - При этом говорится, что при условии недостижения баланса рынка к концу 1 квартала 2018 года соглашение о сокращении добычи может быть вновь продлено". Учитывая текущее состояние мирового рынка нефти и действия производителей, наиболее вероятно продолжение консолидации цен на нефть в текущем диапазоне $50-60 до значительного истощения накопленных запасов, которое ожидается производителями примерно в 1 квартале 2018 года, прогнозируют в отделе анализа рынков "Открытие Брокер".
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