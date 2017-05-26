Raiffeisenbank поднял рейтинг депозитарных расписок и акций "Газпром нефти" до "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $19 до $22 за штуку и акций компании с 225 рублей до 246 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Кроме того, рекомендация для депозитарных расписок и акций "Газпром нефти" была повышена с "держать" до "покупать".