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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня составляет 56,60-57,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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26 мая 2017 года 12:50
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,60-57,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в начале дня укрепляется в рамках коррекции после вечернего снижения и сейчас торгуется в районе 56,70 руб./долл., - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - Российская валюта реагирует на падение нефтяных цен из-за решения ОПЕК, которое не в полной мере оправдало надежды инвесторов. В цены на «черное золото» уже был заложен сценарий 9-месячного продления пакта, поэтому участники рынка ждали от картеля более решительных шагов: дополнительного продления срока соглашения или увеличения объема сокращения добычи. По сути, ОПЕК исчерпал инструментарий влияния на ситуацию, что ставит под сомнение дальнейший рост нефтяных котировок. Теперь внимание рынков переключится на динамику роста добычи сланцевой нефти в США: по мнению некоторых аналитиков, продление глобального пакта подстегнет рост производства американского сырья. Штаты уже сейчас находятся в одном ряду с крупнейшими мировыми производителями нефти, и у ОПЕК+ нет возможностей этому противостоять. Локальную поддержку доллару могут также оказать позитивные цифры по экономике США: данные по ВВП и по базовым заказам на товары длительного пользования. Между тем, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не переживает по поводу падения нефтяных цен и подтвердил свой прогноз по году на уровне 55-60 долл./барр. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,60-57,10 руб./долл.".
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26 мая 2017 года 18:58
В среднесрочной перспективе нефтяные цены смогут показать устойчивый рост выше уровней $55 за баррель - Бинбанк
"К концу недели на нефтяном рынке сложилась весьма противоречивая ситуация: картель принял решение о продлении пакта на дополнительные 9 месяцев, на что нефтяные котировки отреагировали в пятницу снижением к уровням $51,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Мы полагаем, что... читать дальше
.26 мая 2017 года 17:45
Продление договора о сокращении добычи поспособствует образованию нового уровня поддержки нефтяных цен чуть выше 50 долларов за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"По результатам встречи нефтеэкспортеров в четверг договор о сокращении добычи был продлен на девять месяцев, до конца марта 2018 года, однако ожидаемого некоторыми участниками рынка снижения квот не произошло, - напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК ИК "Церих... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:37
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1255, уровни сопротивления – $1271-1279 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием слабеющего курса доллара США, корректирующийся вниз фондовый рынок сдерживает рост рынков драгоценных металлов. Глава ФРБ Далласа во вчерашнем выступлении сообщил, что ожидает еще два повышения процентах ставок в текущем году по базовому... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:18
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия ограничений производства нефти на девять месяцев. После этой новости цены на нефть потеряли 5%, что говорит о том, что некоторые участники рынка надеялись на более глубокие сокращения производства. Реакция рынка... читать дальше
.26 мая 2017 года 14:41
Отдел анализа рынков "Открытие Брокер" представил прогноз развития ситуации на мировом рынке нефти по результатам прошедшей встречи ОПЕК. Аналитики отмечают, что продление договорённости крупнейших производителей нефти о заморозке добычи стало ожидаемым для рынка событием. Вероятнее всего, цены на... читать дальше
.26 мая 2017 года 12:31
Текущее снижение цен на нефтяные контракты - это просто банальная фиксация прибылей - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть на ожиданиях продления соглашения по сокращению добычи подросли почти на 14% за неполных две недели. Можно сказать, что рынок полностью заложился на такой вариант развития событий. Естественно, после оглашения решения часть участников стали фиксировать прибыли. Однако это падение... читать дальше
.26 мая 2017 года 12:05
Нефтяные цены восстанавливаются, но вряд ли смогут в существенном объеме отыграть падение предыдущего дня - "Нордеа Банк"
"Евро сегодня на открытии укрепляется к доллару США, технический уровень сопротивления 1.125, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодняшний календарь макро событий включает только второстепенные данные по США: пересмотр ВВП за 1 квартал, индексы от Мичиганского университета.... читать дальше
.26 мая 2017 года 10:32
"Вчера состоялось заседание ОПЕК и ОПЕК+, на котором было решено, как ожидалось, продлить соглашение о снижении добычи до марта 2018 года. Тем не менее, неприятным сюрпризом стало сохранение квот на предыдущем уровне, что, как мы ожидали, привело к распродажам в нефти. В итоге на сегодняшнее утро... читать дальше
.26 мая 2017 года 10:26
Теперь игрокам остается лишь уповать на возможность коррекционного отскока наверх от зоны $50-50,50 за баррель Brent - TeleTrade
"Энтузиазма после долгожданного саммита ОПЕК не прибавилось. Даже наоборот, настроения биржевиков заметно подувяли. Ставки на повышение не оправдались. Как известно, члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018... читать дальше
.26 мая 2017 года 09:32
В краткосрочной перспективе Brent может предпринять попытки восстановления и вернуться выше отметки 52 - eToro
По итогам венского саммита страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения о сокращении добычи еще на девять месяцев. Но итоги заседания экспортеров не впечатлили участников рынка нефти, которые рассчитывали на более масштабные меры по ограничению производства. На этом фоне сработала схема... читать дальше
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