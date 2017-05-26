Торговый диапазон на сегодня составляет 56,60-57,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в начале дня укрепляется в рамках коррекции после вечернего снижения и сейчас торгуется в районе 56,70 руб./долл., - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - Российская валюта реагирует на падение нефтяных цен из-за решения ОПЕК, которое не в полной мере оправдало надежды инвесторов. В цены на «черное золото» уже был заложен сценарий 9-месячного продления пакта, поэтому участники рынка ждали от картеля более решительных шагов: дополнительного продления срока соглашения или увеличения объема сокращения добычи. По сути, ОПЕК исчерпал инструментарий влияния на ситуацию, что ставит под сомнение дальнейший рост нефтяных котировок. Теперь внимание рынков переключится на динамику роста добычи сланцевой нефти в США: по мнению некоторых аналитиков, продление глобального пакта подстегнет рост производства американского сырья. Штаты уже сейчас находятся в одном ряду с крупнейшими мировыми производителями нефти, и у ОПЕК+ нет возможностей этому противостоять. Локальную поддержку доллару могут также оказать позитивные цифры по экономике США: данные по ВВП и по базовым заказам на товары длительного пользования. Между тем, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не переживает по поводу падения нефтяных цен и подтвердил свой прогноз по году на уровне 55-60 долл./барр. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,60-57,10 руб./долл.".