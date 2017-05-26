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26 мая 2017 года 12:27
На рынок ОФЗ влияет усиление геополитических рисков по отношению к России - TeleTrade
"На рынок ОФЗ влияет усиление геополитических рисков по отношению к России из-за продолжения нагнетания скандалов с возможным вмешательством Москвы в выборы в США, - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - В результате ухудшается настрой иностранных инвесторов по отношению к российским бумагам. Кроме того, рынок ожидает повышения процентной ставки ФРС 14 июня. Вероятность этого события увеличилась до 77,6% с 60% неделю назад, согласно фьючерсам на Чикагской бирже. Рост ставки может повысить доходность безрисковых американских трежерис. Это делает ещё менее привлекательными операции керри-трейд с вложениями в российские активы. Именно уменьшение спроса нерезидентов на ОФЗ уже второй раз подряд на текущей неделе не позволило Минфину разместить намеченный объём долговых бумаг. По итогам этих двух последних аукционов удалось привлечь лишь 29 млрд руб. из планируемых 45 млрд руб. Стала проявляться излишняя зависимость нашего рынка от иностранных спекулянтов. Именно они выкупали 80% всего нового долга Минфина в первом квартале. И в момент изменения конъюнктуры размещение ОФЗ стало уязвимым". Теперь, в случае продления внешнеполитического негатива, возникают, по мнению эксперта TeleTrade, две группы рисков. Первое - сложность привлечения запланированных сумм займов для покрытия дефицита бюджета. Они составляют 0,5 трлн руб во втором квартале и более 1 трлн руб. до конца года. И кроме того, значительный объём евробондов. "Вероятнее всего, это повысит процент по привлечениям, - резюмирует эксперт TeleTrade. - Только за дни резкого политического обострения в США с 23 по 26 мая доходность по российским "десятилеткам" поднялась почти на 2% - с 7,445% годовых до 7,59 %. Помимо этого, шире будут привлекаться средства внутреннего рынка. На текущей неделе они ограничены выплатами налогов. Вторая группа рисков связана с опасностью резкого, лавинообразного выхода нерезидентов из российских активов. Оно может состояться, например, в случае внезапного обострения конфликтов вокруг Д.Трампа или сильного падения нефтяных цен. При этом шоковая распродажа рублёвых инструментов может привести к резкому повышению курса доллара к 60 -65 руб. и усилению инфляции. Пока такие сценарии выступают менее вероятными, но сбрасывать их со счетов нельзя".
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26 мая 2017 года 18:58
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.26 мая 2017 года 17:45
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.26 мая 2017 года 15:37
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.26 мая 2017 года 15:18
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия ограничений производства нефти на девять месяцев. После этой новости цены на нефть потеряли 5%, что говорит о том, что некоторые участники рынка надеялись на более глубокие сокращения производства. Реакция рынка... читать дальше
.26 мая 2017 года 14:41
Отдел анализа рынков "Открытие Брокер" представил прогноз развития ситуации на мировом рынке нефти по результатам прошедшей встречи ОПЕК. Аналитики отмечают, что продление договорённости крупнейших производителей нефти о заморозке добычи стало ожидаемым для рынка событием. Вероятнее всего, цены на... читать дальше
.26 мая 2017 года 12:31
Текущее снижение цен на нефтяные контракты - это просто банальная фиксация прибылей - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть на ожиданиях продления соглашения по сокращению добычи подросли почти на 14% за неполных две недели. Можно сказать, что рынок полностью заложился на такой вариант развития событий. Естественно, после оглашения решения часть участников стали фиксировать прибыли. Однако это падение... читать дальше
.26 мая 2017 года 12:05
Нефтяные цены восстанавливаются, но вряд ли смогут в существенном объеме отыграть падение предыдущего дня - "Нордеа Банк"
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.26 мая 2017 года 10:32
"Вчера состоялось заседание ОПЕК и ОПЕК+, на котором было решено, как ожидалось, продлить соглашение о снижении добычи до марта 2018 года. Тем не менее, неприятным сюрпризом стало сохранение квот на предыдущем уровне, что, как мы ожидали, привело к распродажам в нефти. В итоге на сегодняшнее утро... читать дальше
.26 мая 2017 года 10:26
Теперь игрокам остается лишь уповать на возможность коррекционного отскока наверх от зоны $50-50,50 за баррель Brent - TeleTrade
"Энтузиазма после долгожданного саммита ОПЕК не прибавилось. Даже наоборот, настроения биржевиков заметно подувяли. Ставки на повышение не оправдались. Как известно, члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018... читать дальше
.26 мая 2017 года 09:32
В краткосрочной перспективе Brent может предпринять попытки восстановления и вернуться выше отметки 52 - eToro
По итогам венского саммита страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения о сокращении добычи еще на девять месяцев. Но итоги заседания экспортеров не впечатлили участников рынка нефти, которые рассчитывали на более масштабные меры по ограничению производства. На этом фоне сработала схема... читать дальше
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